Samsung купила компанию Masimo

Сегодня Harman, дочерняя компания Samsung, договорилась о покупке аудиоподразделения компании Masimo, что позволит ей стать владельцем брендов Bowers & Wilkins, Denon и Polk Audio. Сумма сделки составит 350 миллионов долларов и в результате к уже имеющемуся портфолио Harman, в который входят JBL, Harman Kardon, Arcam, AKG, Mark Levinson и Revel (все они перешли Samsung после покупки Harman в 2016 году за 8 миллиардов долларов), добавятся новые известные бренды. Закрытие сделки ожидается до конца 2025 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений. В пресс-релизе компании Samsung подчёркивается, что компания намерена укрепить своё лидирующее положение на мировом рынке потребительского аудио, объединив активы Harman и Masimo.

В рамках этой стратегии Samsung планирует использовать профессиональные аудиотехнологии Bowers & Wilkins, Denon и Marantz в своих смартфонах, наушниках, телевизорах и саундбарах, а также расширить линейку автомобильных аудиорешений, добавив в неё премиальные бренды. «Harman гордится тем, что за 75 лет превратилась в аудиокомпанию мирового уровня. Мы уверены, что приобретение ещё одного люксового бренда — Bowers & Wilkins — ещё больше укрепит позиции Harman как настоящего лидера в мире звука», — прокомментировал президент лайфстайл-подразделения Harman Дэйв Роджерс. Интересно, как это в итоге повлияет на продуктовую линейку и ценовую политику производителя, ведь теперь он стал практически монополистом на рынке.