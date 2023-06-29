Samsung может перевыпустить Galaxy S21 FE

Зарекомендовавший себя достоверными утечками информатор Тарун Ватс поделился подробностями о новом фанатском смартфоне Samsung. Нет, речь вовсе не о Samsung Galaxy S23 FE, а Galaxy S21 FE. Утверждается, что корейский производитель настроен перевыпустить популярную модель в июле по цене в 490 долларов. Перевыпуск ожидается как минимум на индийском рынке. Предполагается, что «новинку» оснастят предустановленной ОС Android 13 и самой новой оболочкой One UI.

Напомним, что Galaxy S21 FE оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED Infinity-O экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с модулями 12 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп с углом обзора 123°) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 25 Вт, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной зарядки, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и корпусом из поликарбоната с металлической рамкой.