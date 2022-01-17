Samsung может увеличить цены на серию Galaxy S22 из-за глобальной нехватки чипов

Ожидается, что через несколько недель Samsung выпустит свои флагманские смартфоны серии Galaxy S следующего поколения. В преддверии официального запуска , который намечен на 8 февраля, в сеть просочилось несколько подробностей о серии Galaxy S22. Последний отчет из Кореи намекает на рост цен на новую линейку. В нем утверждается, что из-за глобальной нехватки чипсетов цены на будущие телефоны серии Samsung Galaxy S22 могут вырасти.

В отчете намекается, что стартовая цена Samsung Galaxy S22 может составлять 899 долларов, что примерно на 100 долларов больше, чем у его предшественника. Однако в некоторых отчетах также указывается, что компания будет придерживаться той же цены, что и серия Galaxy S21, из-за растущей конкуренции со стороны Apple и китайских брендов. Samsung выпустит три смартфона — Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra. Телефоны будут оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или собственным процессором Exynos 2200 компании, в зависимости от региона.