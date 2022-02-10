Samsung может увеличить производство Galaxy S22, чтобы удовлетворить спрос

Нехватка чипов — это скользкий путь для каждой технологической компании по всему миру, и независимо от размера и масштаба Samsung южнокорейцу приходится пройти через то же самое. Поскольку нехватка чипов является постоянной проблемой, Samsung может быть сложно удовлетворить спрос на серию Galaxy S22, о котором стало известно вчера. Samsung работает над увеличением производства устройств Galaxy S22 на 20%. Это означает, что компания выпустит более 30 миллионов смартфонов, из которых 12 миллионов единиц пойдут на базовый вариант, 8 миллионов — на вариант «плюс» и 10 миллионов — на вариант «Ультра».

Глядя на эти цифры, можно с уверенностью сказать, что Samsung ожидает, что Galaxy S22 будет востребован. Тем не менее, неизвестно, сможет ли Samsung продать 30 миллионов единиц. В то время как S22 и вариант Plus предлагают значительные улучшения по сравнению с предшественниками с точки зрения внутренних компонентов, дизайн в основном остается неизменным.
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