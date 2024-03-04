Samsung может выпустить Galaxy Z Fold6 Ultra

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт утверждает, что компания Samsung разрабатывает не только стандартный складной смартфон Galaxy Z Fold6, но и более продвинутую версию Galaxy Z Fold6 Ultra. Предполагается, что аппарат получит поддержку стилуса. О других различиях между моделями пока не сообщается. Релиз новых складных смартфонов Samsung ожидается в июле на презентации Unpacked part 2.

Напомним, что выпущенная летом прошлого года модель предыдущего поколения Galaxy Z Fold5 характеризуется внешним 6,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2316:904 пикселей и адаптивной кадровой частотой 120 Гц, гибким 7,6-дюймовым 120-Гц дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2176:1812 пикселей и пиковой яркостью 1750 нит, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5x, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп, 10-Мп и 4-Мп селфи-камерами, АКБ ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 25-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды в соответствии со степенью IPX8.