Samsung может выпустить смартфон с графеновой батареей к 2021 году

Аккумуляторы графена на смартфонах, использующих технологию графеновых шариков Samsung, уже давно обсуждаются , но новый твит Эвана Бласса предполагает, что это еще не скоро. Источник Blass предполагает, что Samsung к 2021 году Samsung будет иметь по крайней мере один смартфон с графеновой батареей. В настоящее время, по словам твита, емкости еще нужно увеличивать, одновременно снижая затраты.

Технология все еще дорога в разработке, но имеет потенциал для батарей смартфона по нескольким ключевым причинам. С одной стороны, графеновые батареи позволят увеличить емкость при меньших размерах, что позволит использовать тонкие смартфоны с компактными батареями, которые смогут дольше заряжать телефон. Кроме того, графеновые батареи могут заряжаться намного быстрее, так как Blass заявляет, что полная зарядка может произойти менее чем за 30 минут.

Однако стоимость установки такой батареи в смартфон все еще слишком высока, и может потребоваться некоторое время, чтобы прийти к разумному уровню. Когда это произойдет, графеновые батареи могут позволить смартфонам достичь большего потенциала.Однако до тех пор нам придется продолжать бороться с плохим временем автономной работы на наших смартфонах и медленным временем зарядки.