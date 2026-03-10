В сеть слили рендеры iPhone Fold

Если слухи окажутся верными, мы должны увидеть первый складной смартфон Apple позже в этом году, вместе с серией iPhone 18 Pro. Безусловно, iPhone Fold стал объектом множества спекуляций, так как новые инсайды от различных источников появляются практически каждый день. А сегодня в сети даже появились CAD-рендеры нового смартфона, позволяющие оценить его физические размеры. Как и сообщали ранее надёжные инсайдеры, iPhone Fold будет иметь схожий дизайн с первым Pixel Fold от Google, с широким экраном-крышкой. Передняя панель получит диагональ 5,5 дюйма и будет оснащена одним вырезом для фронтальной камеры в верхней части. Инсайдеры считают, что он будет иметь соотношение сторон 4:3, что сделает его более удобным в использовании, чем вытянутые экраны большинства текущих складных телефонов.

Также видно, что на камере iPhone Fold будет всего два датчика изображения и LED-вспышка. По последним слухам, эти камеры будут иметь разрешение 48 Мп. Основной экран, который, предполагаемо, получит диагональ 7,8 дюйма, будет иметь минимальную складку по центру, а также вырез для фронтальной камеры в верхнем левом углу. Обе фронтальные камеры, вероятно, будут иметь разрешение 18 Мп, но эта информация пока что выглядит спорным решением. Ожидается, что складной iPhone будет оснащён шарниром из жидкого металла, который будет объединён с титановым каркасом, чтобы сделать устройство как можно более лёгким. Кроме того, iPhone Fold, скорее всего, будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мАч.
