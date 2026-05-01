iQOO 15 Ultra возглавил рейтинг флагманов AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных флагманов под управлением операционной системы Android. Лидером рейтинга на этот раз стал iQOO 15 Ultra, который базируется на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он набрал 4126940 баллов. Второе место занял iQOO 15 на том же процессоре с результатом 4102621 балл. Замыкает тройку лидеров игровая модель RedMagic 11 Pro+ на той же платформе Snapdragon 8 Elite Gen 5 (4098742 балла). Также в десятку вошли Realme GT8 Pro, OPPO Find X9 Ultra, OnePlus Ace 6 Ultra (MediaTek Dimensity 9500 и 3938102 балла), HONOR Magic8 Pro, HONOR Magic8, Vivo X300 Ultra и OnePlus 15T, которые также основаны на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5.