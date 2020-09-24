Samsung назвала цену Galaxy S20 Fan Edition

Компания Samsung рассказала больше подробностей о смартфоне Galaxy S20 Fan Edition, который, как заявляют в компании, создавался с учетом пожеланий фанатов, которые комментировали оригинальный флагман. Но, судя по характеристикам устройства, ничего из отзывов фанатов производитель не почерпнул — флагман работает на том же процессоре, что и оригинальная модель, плюс дизайн оставит те же недочеты, что и в оригинальной модели. Да, дисплей получил частоту обновления 120 Гц, камеры стали лучше, появились мелкие доработки, но главное преимущество новинки все же в стоимости — пользователь получает возможность за 50 тысяч рублей обзавестись достаточно качественным решением, которое точно стоит своих денег. Более того, конкуренты за эти деньги дают явно меньше.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20 Fan Edition
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