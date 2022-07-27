Samsung не будет менять телеобъектив в Galaxy S23 Ultra

Samsung, вероятно, представит значительные обновления камеры для Galaxy S23 Ultra, как это было с Galaxy S22 Ultra. К сожалению, одной из областей, в которой, как сообщается, компания срежет углы, является телеобъектив, при этом последняя информация гласит, что возможности сенсора и масштабирования останутся прежними. Что касается характеристик камеры Galaxy S23 Ultra, GalaxyClub узнал, что будущий флагман будет оснащен 10-мегапиксельной телеобъективом с 10-кратным оптическим зумом. Для тех, кто не знает, Galaxy S22 Ultra имеет такое же разрешение камеры, а также идентичный оптический зум, что указывает на то, что Samsung не намерена вносить здесь изменения.

Этот подход может быть применен и к менее дорогим Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus, поскольку в более раннем отчете говорилось, что Samsung не будет обновлять телеобъективы для этих двух моделей. Однако, прежде чем мы перейдем к выводам, то, что Samsung будет использовать 10-мегапиксельную телеобъектив с 10-кратным оптическим зумом, не означает, что устройство будет вести себя идентично тому, что есть в Galaxy S22 Ultra. Samsung может использовать обновленную версию этой 10-мегапиксельной камеры, которая лучше обрабатывает изображения и видео. Ходят слухи, что корейский гигант использует обновленную 200-мегапиксельную основную заднюю камеру для Galaxy S23 Ultra, что может быть улучшением по сравнению с 108-мегапиксельной основной камерой Galaxy S22 Ultra. Так что придется ждать релиза.