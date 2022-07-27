Samsung не будет менять телеобъектив в Galaxy S23 Ultra

Этот подход может быть применен и к менее дорогим Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus, поскольку в более раннем отчете говорилось, что Samsung не будет обновлять телеобъективы для этих двух моделей. Однако, прежде чем мы перейдем к выводам, то, что Samsung будет использовать 10-мегапиксельную телеобъектив с 10-кратным оптическим зумом, не означает, что устройство будет вести себя идентично тому, что есть в Galaxy S22 Ultra. Samsung может использовать обновленную версию этой 10-мегапиксельной камеры, которая лучше обрабатывает изображения и видео. Ходят слухи, что корейский гигант использует обновленную 200-мегапиксельную основную заднюю камеру для Galaxy S23 Ultra, что может быть улучшением по сравнению с 108-мегапиксельной основной камерой Galaxy S22 Ultra. Так что придется ждать релиза.