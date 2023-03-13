Samsung не будет улучшать камеру в Galaxy Z Fold5

Чем ближе релиз смартфона Samsung Galaxy Z Fold5, тем больше информации о грядущих нововведениях пользователи получают от инсайдеров. Например, буквально недавно крупные поставщики секретной информации сообщили, что они ожидают серьёзного изменения по части дизайна — производитель, якобы, разработал новый шарнир, который позволит сделать более тонкое устройство, что позволит кардинально изменить внешний вид продукта. Это на самом деле действительно интересно, потому что нужно понимать, что внешний облик смартфона не менялся у компании буквально со второго поколения складных устройств. Но при этом инсайдеры уверены, что производитель планирует не менять ничего в системе камер, так что она почти без изменений переедет с прошлого смартфона.

Это на самом деле вполне разумно, потому что камера в Samsung Galaxy Z Fold4 была очень достойной — она хорошо снимает как днём, так и ночью, при этом пользователь может не переживать о том, что у него не получится снять портрет или что-то в таком духе. Вероятно, в компании решили, что нет смысла сильно улучшать камеру, так как она и так достаточно хороша, потому что если совершить значительный прирост качества сейчас, то в следующем поколении придётся совершать очередной скачок, а это будет сделать уже сложнее. Но мы уверены, что Samsung Galaxy Z Fold5 и без изменения в системе камер будет выглядеть достаточно интересным решением для большинства пользователей, потому что фотографии получаются великолепные.
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