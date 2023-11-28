Samsung не будет выпускать процессор Exynos 2400

Линейка процессоров Exynos от компании Samsung существует уже очень долго и хотя, конечно, чипы собственного производства в итоге не добились особого успеха на флагманском сегменте рынка смартфонов, чипы этой линейки всё равно играют очень важную роль в развитии компании в целом. И, безусловно, стоит понимать, что процессор Exynos 2400 может изменить ситуацию на рынке. Но, вероятно, дождаться этого не суждено, так как возникла информация о том, что внутри компании появились планы по переименованию линейки Exynos. Известный западный поставщик секретной информации утверждает, что Samsung собирается переименовать процессоры Exynos, чтобы назвать линейку звучным именем Dream Chip. Вероятно, так производитель хочет отойти от достаточно провальной истории процессоров собственного производства, чтобы покупатели шли за яркой новинкой.

Собственно, другие компании тоже занимаются ребрендингом своей продукции, но, конечно, не так кардинально. Например, ранее мы видели, как компания Qualcomm после релиза модели Snapdragon 888 сменила наименование продукции и выпустила процессор Snapdragon 8 Gen 1, а теперь компания использует этот формат наименования во всех своих чипах. Впрочем, стоит понимать, что на данный момент ни у кого нет достоверной информации о том, что компания будет называть новую линейку процессоров Dream Chip. Сейчас это скорее слух, который может оказаться ошибкой в восприятии информации, но в любом случае работа над собственным процессором точно идёт.