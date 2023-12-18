Samsung не планирует увеличивать ОЗУ в Galaxy S24

До официального релиза серии смартфонов Galaxy S24 осталось всего несколько недель, а обычно в таких ситуациях утечек становится даже слишком много — инсайдеры получают данные с заводов или даже от ритейлеров. И сегодня один из таких поставщиков секретной информации поведал об объёме встроенной памяти, оперативной памяти и цветовых конфигурациях каждой модели, хотя стоит сразу отметить, что многих эта информация скорее разочарует — многие ожидали какого-то прорыва, но, видимо, этого не будет. Например, инсайдер уверяет, что базовая модель линейки останется с 8 ГБ оперативной памяти, но Galaxy S24 Plus получит апгрейд до 12 ГБ оперативной памяти, как и Galaxy S24 Ultra.

Да, это значит, что Galaxy S24 Ultra вновь получит столько же оперативной памяти, как и модель прошлого года, и никакого апгрейда в этом отношении нет — компания приняла решение ничего кардинально не менять, чтобы себестоимость флагмана не выросла. При этом конкуренты Samsung вроде OnePlus и Xiaomi в своих флагманских смартфонах уже используют до 24 ГБ оперативной памяти, и как только они начнут оптимизировать свои пользовательские интерфейсы, это может стать настоящей проблемой для Samsung. Всё же оперативная память сейчас является крайне важным моментом — чем больше пользователь может запустить приложений, тем комфортнее ему пользоваться смартфоном в повседневной жизни. И когда выбор стоит между гаджетом на 12 ГБ и смартфоном на 24 ГБ, то многие предпочтут больше памяти в своём флагмане.
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