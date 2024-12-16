Samsung не сможет выпускать Exynos 2500 из-за брака чипов

Нестабильное производство чипов по 3-нм техпроцессу от компании Samsung практически гарантирует то, что чип Exynos 2500 не будет использоваться в моделях Galaxy S25 в следующем году. Вместо этого вся линейка будет оснащена процессорами Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm, так как других вариантов у производителя просто нет. При текущем уровне выхода (количество пригодных к использованию кремниевых пластин из общего числа произведённой продукции) годных чипов маловероятно, что ситуация изменится в ближайшее время, и Samsung, возможно, придётся сотрудничать с другими производителями, чтобы сохранить будущее своей линейки Exynos. В настоящее время TSMC остаётся единственной компанией, способной массово производить передовые полупроводники, но нет никаких гарантий, что TSMC согласится на такое сотрудничество, особенно учитывая, что она уже занимает доминирующее положение на рынке и уверенно растёт.

В данном случае заключать партнёрские соглашения с кем-либо ей нет никакой необходимости, потому что есть возможность продавать продукцию всем желающим по рыночной стоимости. Для примера — недавно TSMC достигла важного этапа, продемонстрировав 60-процентный выход годных чипов в рамках пробного производства по 2-нм техпроцессу. Это говорит о том, что массовое производство не за горами, а спрос на 2-нм пластины, как ожидается, превысит спрос на 3-нм. За этим будущее мобильных процессоров и все это прекрасно понимают на самом деле.
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