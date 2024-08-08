Samsung нечаянно подтвердила существование Galaxy S24 FE

В своё время относительно доступный смартфон Galaxy S23 FE был хорошо принят пользователями — он предоставлял практически флагманский набор функций при разумной стоимости, что покупателям, конечно, нравилось. Соответственно, многие пользователи с огромным нетерпением ждали запуска нового флагманского смартфона из данной серии, так как это позволило бы получить более качественные камеры и процессор по цене, которая гораздо ниже флагманского уровня. И хотя многочисленные сливы данных указывали на то, что Galaxy S24 FE находится в разработке, официального подтверждения существования данного смартфона до сих пор не было. Но, к счастью, ситуация изменилась. Информационное издание SamMobile сообщило, что на странице поддержки производителя была упомянута модель SM-S721B, которая, как считают специалисты, связана с грядущим смартфоном Galaxy S24 FE.

Естественно, данная страница вскоре была удалена, но сам факт существования данной страницы в разделе поддержки на официальном сайте подтверждает тот факт, что релиз нового устройства уже не за горами. Это совпадает с предыдущими предположениями аналитиков, которые говорили, что новый смартфон компания представит в октябре текущего года. Скорее всего, смартфон Galaxy S24 FE будет оснащён процессором Exynos 2400 или процессором Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечит достаточно высокую производительность, аналогичную флагманским моделям, но за меньшие деньги. Кроме того, смартфон будет поставляться с Android 14 и прошивкой One UI 6.1.1.