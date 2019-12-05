Samsung номер один по продажам телевизоров в мире

Мировые поставки телевизоров в третьем квартале 2019 достигли 54,97 млн. единиц. Samsung лидирует согласно данным, опубликованным TrendForce. Общие продажи Samsung TV в третьем квартале достигли 10,41 миллиона единиц. На втором месте расположилась компания LG с 7,24 миллиона единиц. Третье место у TCL 4,8 млн., а четвертое заняла Hisense с 4,62 млн.

XIaomi отстает от конкурентов с 2,75 млн. единиц. Xiaomi единственная компания в списке, у которой наблюдается снижение темпов роста, что не очень хорошо для них. Xiaomi запустила множество новых телевизоров в 4 квартале 2019 года, поэтому вполне возможно, что Xiaomi поднимется в списке повыше.