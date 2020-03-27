Samsung объявил о выпуске микросхемы PMIC для беспроводных наушников

Новые микросхемы PMI MUA01 и MUB01 оптимизированы и будут установлены для следующего поколения True Wireless с более эффективными конструкциями для увеличения срока службы батареи.

Samsung PMI MUA01 и MUB01 предназначены для как для чехла, так и для наушников. Это полностью интегрированное решение с несколькими современными логическими технологиями Samsung. Благодаря поддержке связи по линии электропередачи PMIC могут связываться друг с другом и обмениваться информацией, такой как уровень заряда батареи и наличие вкладышей в корпусе.

Samsung удалось собрать до десяти компонентов, включая переключение зарядных устройств и разрядных цепей в одну микросхему. PMIC занимает меньше места по сравнению с предыдущими версиями, компактный дизайн создает больше места для аккумулятора будущих наушников True Wireless.