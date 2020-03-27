Samsung объявил о выпуске микросхемы PMIC для беспроводных наушников

2020-03-27, Автор - Ramil; Продукт - Samsung PMI MUA01 и MUB01; [114]
Новые микросхемы PMI MUA01 и MUB01 оптимизированы и будут установлены для следующего поколения True Wireless с более эффективными конструкциями для увеличения срока службы батареи.

Samsung PMI MUA01 и MUB01 предназначены для как для чехла, так и для наушников. Это полностью интегрированное решение с несколькими современными логическими технологиями Samsung. Благодаря поддержке связи по линии электропередачи PMIC могут связываться друг с другом и обмениваться информацией, такой как уровень заряда батареи и наличие вкладышей в корпусе.

Samsung удалось собрать до десяти компонентов, включая переключение зарядных устройств и разрядных цепей в одну микросхему. PMIC занимает меньше места по сравнению с предыдущими версиями, компактный дизайн создает больше места для аккумулятора будущих наушников True Wireless.

Комментарии и отзывы Samsung PMI MUA01 и MUB01
Обзор Philips 241B7QUBHEB. Лучший 24-дюймовый монитор для ноутбуковОбзор Philips 241B7QUBHEB. Лучший 24-дюймовый монитор для ноутбуков
Обзор Slimtec Hybrid X Signature. Автомобильный комбо-видеорегистраторОбзор Slimtec Hybrid X Signature. Автомобильный комбо-видеорегистратор
Лучший ноутбук для учебы. ASUS Laptop 15 X509Лучший ноутбук для учебы. ASUS Laptop 15 X509
Обзор Cougar MX330-G. Недорогой корпус с тремя вентиляторами, подсветкой и стекломОбзор Cougar MX330-G. Недорогой корпус с тремя вентиляторами, подсветкой и стеклом
Обзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSDОбзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSD
Представлен бюджетный смартфон HTC Wildf...
Представлен бюджетный смартфон HTC WildfКомпания HTC пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Wildfire R70, цена которой пока не сообща...
Фирменная модель от Redmi 8 ...
Фирменная модель от Redmi 8 Компания Redmi выпустила оригинальный смартфон бюджетного варианта под названием Redmi 8. Аппарат имеет о...
Samsung работает над новыми смарт-часами...
Samsung работает над новыми смарт-часамиКомпания Samsung работает над новой моделью Galaxy Watch. ...
Смартфон Oppo Reno Ace 2 может получить ...
Смартфон Oppo Reno Ace 2 может получить Вице-президент Oppo Шен Йирен официально заявил о том, что флагманский смартфон Oppo Reno Ace 2 будет пре...
Начались продажи смартфонов Samsung Gal...
Начались продажи смартфонов Samsung GalСегодня компания Samsung Electronics дала старт продажам своих флагманских устройств Galaxy S20, Galaxy S...
Примерный дизайн флагманов Samsung Galax...
Примерный дизайн флагманов Samsung GalaxКомпания Samsung еще не успела представить флагманы Samsung Galaxy S20, а в социальных сетях уже обсуждаю...
Ubisoft готовит новую часть игры Assassi...
Ubisoft готовит новую часть игры AssassiСудя по слухам, которые распространяются моментально, Assassin's Creed Ragnarok следующая версия игры от ...
Спецификации Vivo iQOO 3 засветились на ...
Спецификации Vivo iQOO 3 засветились на Семейство смартфонов Vivo iQOO скоро пополнится новым телефоном iQOO 3. ...
Apple iPad Pro 4-го поколения оснащен чи...
Apple iPad Pro 4-го поколения оснащен чиApple выпустила iPad Pro четвертого поколения. iPad 4-го поколения имеет ряд дополнений и улучшений. Сохр...
Релиз камеры Fujifilm X-T4 в России откл...
Релиз камеры Fujifilm X-T4 в России отклКомпания Fujifilm объявила о том, что она откладывает начало продаж флагманской беззеркальной камеры Fuji...
Обзор Alchemy Garden. Со стильной график...
Обзор Alchemy Garden. Со стильной графикВ последнее время разработчики из небольших студий стали делать все больше интересных игр-песочниц, в кот...
Acer представила 12 дюймовый ноутбук...
Acer представила 12 дюймовый ноутбукНовый Chromebook 712 компании Acer разрабатывался с учетом потребностей школьников и студентов. Chromeboo...
Обзор Creative T100. Hi-Fi система для ПК и ноутбуковОбзор Creative T100. Hi-Fi система для ПК и ноутбуков
Обзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платыОбзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платы
Обзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камеройОбзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камерой
Обзор iBOX iCHARGE. Автомобильное зарядное устройствоОбзор iBOX iCHARGE. Автомобильное зарядное устройство
Обзор Fractal Design Prisma AL-12 PWM (FD-FAN-PRI-AL12-PWM-3P). Корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор Fractal Design Prisma AL-12 PWM (FD-FAN-PRI-AL12-PWM-3P). Корпусные вентиляторы с подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor