Samsung объявила дату выхода Galaxy S23

Компания Samsung подтвердила информацию о том, что флагманские смартфоны серии Galaxy S23 будут официально представлены 1 февраля. Что до технических характеристик, все новинки будут основаны на топовой 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Они также получат аккумуляторы ёмкостью 3900 мАч, 4700 мАч и 5000 мАч, 6,1, 6,6 и 6,8-дюмовые дисплеи соответственно, а также основные камеры с модулями разрешением 50 Мп, 10 Мп и 12 Мп у младших моделей, а также 200 Мп, 10 Мп, 10 Мп и 12 Мп у Galaxy S23 Ultra. Ориентировочные цены пока не сообщаются.