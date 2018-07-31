Samsung обещает «разумную» цену на Galaxy Note 9

Сегодня компания Samsung опубликовала отчет о финансовых показателях во втором квартале 2018 года, в котором был упомянут грядущий смартфон Galaxy Note 9. Корейцы признали связь между снижением прибыли и слабыми продажами текущего флагмана Galaxy S9. В отчете Samsung обещает выпустить конкурентоспособные смартфоны среднего и начального уровня с новыми возможностями и выпустить смартфон с «исключительной» производительностью по «разумной» цене. Разумеется, речь идет Galaxy Note 9, официальный анонс которого состоится 9 августа.

Напомним, что Samsung Galaxy Note 9 прочат 6,4-дюймовый S-AMOLED Infinity Display с разрешением 2960:1440 пикселей, двойную основную камеру на 12 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, топовые процессоры Snapdragon 845 и Exynos 9810, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной 128 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти, высокоэффективную систему охлаждения с использованием тепловых трубок, а также аккумулятор на 4000 мАч.