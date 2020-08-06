Samsung обещает три года поддержки обновлении для смартфонов Galaxy

Помимо анонса нескольких новых устройств на Galaxy Unpacked August 2020, Samsung также сделала важное объявление об обновлении программного обеспечения.

Южнокорейская компания Samsung обещала, что будет поддерживать три поколения обновлений Android для смартфонов Galaxy. Однако есть некоторые предостережения, которые потребители должны принять к сведению. В заявлении для The Verge Samsung поясняет, что гарантия распространяется на серии смартфонов S, N и Z. Серия будет поддерживаться до тех пор, пока аппаратное обеспечение позволяется обновляться системе.

Samsung специально использовала термин "поколения" вместо "версии ОС" или "годы", что должно дать производителю телефонов некоторую гибкость, когда речь заходит об обновлениях программного обеспечения.