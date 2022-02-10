Samsung обеспечит четырьмя годами обновлений ОС для серии Galaxy Watch 4 и будущих носимых устройств

Вчера Samsung анонсировала свою новую серию Galaxy S22, а также обновила свою политику обновления программного обеспечения, расширив ее до четырех обновлений ОС и пятилетних исправлений безопасности. Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic и будущие устройства серии Galaxy Watch получат четыре года обновлений One UI Watch и Wear OS. Это еще один шаг в политике своевременного обновления программного обеспечения Samsung, которая отличает его от практически любого другого производителя Android и WearOS.

Samsung недавно представила крупное обновление программного обеспечения для серии Watch4, которое включает новые режимы интервальных тренировок, персонализированную программу по обучению сна, информацию о составе тела и новые циферблаты.
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