Samsung обеспечит четырьмя годами обновлений ОС для серии Galaxy Watch 4 и будущих носимых устройств

Вчера Samsung анонсировала свою новую серию Galaxy S22, а также обновила свою политику обновления программного обеспечения, расширив ее до четырех обновлений ОС и пятилетних исправлений безопасности. Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic и будущие устройства серии Galaxy Watch получат четыре года обновлений One UI Watch и Wear OS. Это еще один шаг в политике своевременного обновления программного обеспечения Samsung, которая отличает его от практически любого другого производителя Android и WearOS.

Samsung недавно представила крупное обновление программного обеспечения для серии Watch4, которое включает новые режимы интервальных тренировок, персонализированную программу по обучению сна, информацию о составе тела и новые циферблаты.