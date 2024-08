Samsung обновила возможности функции Circle to Search

Компания Samsung недавно добавила на свои устройства среднего класса серии A функцию Circle to Search, которая предоставляет возможность находить различного рода вещи в интернете посредством визуального поиска, а не текстовых команд. А теперь эта функция получает новое расширение — распознавание музыки. Это похоже на то, что ранее предоставляло приложение Shazam, но теперь функция встроена непосредственно в Circle to Search. Соответственно, теперь эта функция доступна на устройствах Samsung с Circle to Search и версией Google-приложения 15.32.37.28, так как именно Google обеспечивает работу Circle to Search на Android-устройствах.

Однако стоит учитывать, что это нововведение от Google может не сразу появиться на всех устройствах Samsung, даже если они соответствуют указанной версии приложения. Иногда на развёртывание функции уходит несколько недель — это нужно учитывать. Когда новая функция станет доступна, при активации Circle to Search появится новая кнопка с изображением музыкальной ноты. Нажав на неё, вы сможете определить, какая музыка играет в данный момент, будь то на самом устройстве или рядом с вами. Более того, функция распознает мелодию, если вы её напоёте или насвистите. Крайне интересное решение, хотя пока что не совсем понятно, где и как её действительно можно применять. Как часто вы ищете в интернете название какого-то трека, не зная его названия? Возможно, функция будет крайне полезной для определённой аудитории, но это не факт.