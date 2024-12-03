Samsung обновит дисплей в Galaxy Z Fold7

Складные смартфоны компании Samsung, которые отправились в релиз в 2025 году, получат увеличенные экраны — то есть они будут отличаться от того, что рекламировал производитель изначально. По данным достаточно известного инсайдера, Galaxy Z Fold7 оснастят экранами от смартфона Special Edition — 8-дюймовым складным дисплеем и 6,5-дюймовым внешним экраном. Более того, по этой информации Galaxy Z Flip7 также получит увеличение размеров дисплея — гаджет должен получить 6,85-дюймовый складной дисплей (вместо 6,7-дюймового) и 4-дюймовый внешний экран (против 3,4-дюймового). Эти изменения последовали за отчётом, который показал, что продажи Flip6 в третьем квартале 2024 года были ниже ожидаемых.

Более того, поставки панелей для смартфонов серии Flip упали на 10% по сравнению с прошлым годом, так как устройство не смогло завоевать популярность в США и Китае, оставаясь востребованным в основном в Европе и Корее. Правда, стоит сказать, что снижение объёмов поставок затронуло не только Samsung. Huawei также сократила заказы на складные панели в период с июля по сентябрь, хотя в этом случае причина всё же другая — компания планирует запуск новых моделей позже в этом году и просто не нуждается в таком объёме устаревших решений. Соответственно, в Samsung приняли решение изменить размеры дисплеев, чтобы унифицировать производство, снизив расходы на изготовление новых складных смартфонов в будущем. Это очень хорошая новость на самом деле, но не для тех, кто только купил флагман.
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