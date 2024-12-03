Samsung обновит дисплей в Galaxy Z Fold7

Более того, поставки панелей для смартфонов серии Flip упали на 10% по сравнению с прошлым годом, так как устройство не смогло завоевать популярность в США и Китае, оставаясь востребованным в основном в Европе и Корее. Правда, стоит сказать, что снижение объёмов поставок затронуло не только Samsung. Huawei также сократила заказы на складные панели в период с июля по сентябрь, хотя в этом случае причина всё же другая — компания планирует запуск новых моделей позже в этом году и просто не нуждается в таком объёме устаревших решений. Соответственно, в Samsung приняли решение изменить размеры дисплеев, чтобы унифицировать производство, снизив расходы на изготовление новых складных смартфонов в будущем. Это очень хорошая новость на самом деле, но не для тех, кто только купил флагман.