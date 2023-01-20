Samsung обошла Xiaomi по продажам смартфонов

Если проследить за динамикой продаваемых смартфонов по всему миру, то вы заметите, что в странах Азии Xiaomi является лидером без особой конкуренции со стороны других производителей. Дело в том, что компания на локальном рынке в Китае продаёт безумные объёмы гаджетов, и конкурировать с этим очень проблематично — практически нереально. Соответственно, многих удивил новый отчёт компании Canalys, в котором указано, что Samsung смогла на другом важном рынке, рынке Индии, обойти Xiaomi по количеству проданных устройств за четвёртый квартал 2022 года. Это многих пользователей повергло в настоящий шок, ведь средняя стоимость смартфонов у компании Samsung выше, чем у Xiaomi, а рынок Индии считается достаточно бедным и там доминируют доступные модели.

Однако оказалось, что пользователи предпочитают не только доступные смартфоны, но и отдают предпочтение надёжности. А Samsung может похвастаться гораздо более длительным сроком поддержки своих устройств, она обновляет даже бюджетные смартфоны до Android 13, выпускает патчи безопасности и в целом сервис у производителя работает на голову лучше. Вероятно, пользователи, которые испытывают ограничение в ресурсах и хотят купить недорогой гаджет с прицелом на годы вперёд, готовы заплатить немного больше за продукт от Samsung, но быть уверенным в завтрашнем дне, чем покупать устройство от Xiaomi. И это на самом деле важное изменение на рынке, о котором стоит обязательно задуматься. Ситуация кардинально изменилась.
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