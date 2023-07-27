Samsung оценила Pixel 7 Pro дороже, чем сама Google

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5 уже сейчас можно предзаказать на сайте Samsung по внушительной цене от 1800 долларов. Соответственно, можно смело заявить, что этот складной флагман не предназначен для широкой аудитории пользователей из-за своей достаточно высокой стоимости, которую компания просит за него на момент запуска. С другой стороны, производитель предлагает неплохую систему трейд-ина, когда пользователь может заменить свой старый смартфон на скидку на новый флагман. Проблема заключается в том, что если вы владелец Pixel 7 Pro, то Samsung предлагает вам лучшее предложение, чем Google за свой Pixel Fold. Это может показать, что корейский гигант ценит своих клиентов больше, несмотря на то, что Galaxy Z Fold 5 и его последний конкурент от Google стоят одинаково.

Выходит, что если вы купили флагман Google, а затем по программе трейд-ин вы приняли решение поменять его на складной смартфон Google, то вам придётся доплатить больше, чем в случае с продукцией Samsung. Огромные различия в стоимости обмена на один и тот же смартфон были замечены западными журналистами и, естественно, они решили раскритиковать Google за жадность. Если вы хотите получить Pixel Fold, Google предлагает только 380 долларов за ваш Pixel 7 Pro, в то время как Samsung предлагает целых 600 долларов, то есть почти вдвое. Это различие может намекать на то, что Google не заботится о своей базе пользователей Pixel, или, возможно, каждая единица Pixel Fold обходится компании дороже в производстве.