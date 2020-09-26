Samsung официально представила Galaxy S20 FE

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy S20 FE (Fan Edition) с поддержкой 5G.

Samsung Galaxy S20 FE физически похож на обычные модели S20. Заметным отклонением от корпоративного дизайна S20 является выбор цвета и отделки Galaxy S20 FE, где он предлагает шесть различных образцов, использующих красочную отделку Haze с уменьшенным блеском.

В Galaxy S20 FE используется 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED с плоским экраном FHD + с разрешением 2400x1080 пикселей и максимальной частотой обновления 120 Гц.

Galaxy S20 FE также имеет конфигурацию с тройной задней камерой: 12 МП + 12 МП + 8 МП. Фронтальная камера свою очередь получила 32 МП.

По словам Samsung, чипсет S20 FE такой же, как и остальная часть серии Galaxy S20. Samsung выпустила варианты телефона как Exynos, так и Snapdragon по всему миру. Смартфон поставляется в двух конфигурациях хранилища - 128 ГБ и 256 ГБ. Аккумулятор Galaxy S20 FE имеет емкость 4500 мАч с поддержкой различных профилей быстрой зарядки, таких как Fast Wireless Charging 2.0 USB PD 3.0, AFC и QC 2.0. Официально Galaxy S20 FE поступит в продажу 2 октября 2020 года по глобальной розничной цене от 699 долларов США.
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