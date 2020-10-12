Samsung официально представила полные характеристики Galaxy A42 5G

Компания Samsung ещё в сентябре представила свой самый доступный телефон 5G. Им оказался Galaxy A42 5G с 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем. Теперь же компания официально обнародовала дополнительную информацию о смартфоне.

Компания опубликовала официальное изображение, в котором подробно описаны полные характеристики будущего доступного устройства 5G.

Galaxy A52 5G оснащен 6,6-дюймовым дисплеем HD + AMOLED Infinity U с 20-мегапиксельной селфи-камерой на передней панели. На задней панели можно найти установку из четырех камер с основным модулем на 48 МП. За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 750G в паре 4/6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Питается Galaxy A42 5G от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт.

Galaxy A52 5G также имеет встроенный сканер отпечатков пальцев и будет поставляться в нескольких цветовых вариантах, включая Prism Dot Black, Prism Dot White и Prism Dot Grey. Компания еще не объявила официальную дату запуска и цену на устройство.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A42 5G
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