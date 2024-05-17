Samsung официально представила смартфон Galaxy F55

Если верить информации западных инсайдеров, компания Samsung планировала представить смартфон Galaxy F55 уже сегодня, но мероприятие было перенесено на 27 мая. Впрочем, в этом есть и хорошая новость, так как это не помешало компании Samsung опубликовать полные характеристики F55 на своём сайте, оставив нераскрытым лишь один вопрос — цену устройства. Стоит отметить, что смартфон Galaxy F55 является ребрендингом смартфона Galaxy C55, который был запущен в Китае в прошлом месяце, и Galaxy M55, который уже доступен в Индии.

Основные характеристики вполне достойные — здесь используется 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Также устройство оснащено процессором Snapdragon 7 Gen 1, который работает в паре с оперативной памятью до 12 ГБ и хранилищем до 256 ГБ. Камеры представлены тремя модулями — здесь используется основной датчик изображения на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокоугольная камера на 8 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Также в устройстве установлена батарея ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. И, что самое интересное, компания Samsung подтвердила, что F55 будет получать обновления Android на протяжении четырёх поколений и пять лет гаджет будет получать патчи безопасности. Так что в техническом плане это достаточно интересное решение, на которое многим явно стоит обратить своё внимание. Устройство действительно занятное, если ещё и цена будет адекватная.