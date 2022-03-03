Samsung ограничивает работу приложений для экономии заряда батареи на телефонах Galaxy

Сообщается, что Samsung использует так называемую службу оптимизации игр (GOS) для ограничения до 10 000 приложений вероятно, для экономии заряда батареи, включая многие из них, которые не имеют ничего общего с играми, такие как Netflix, TikTok и Microsoft Office.

Ухудшением оптики является тот факт, что он не ограничивает контрольные приложения, такие как 3DMark, GeekBench 5 и PCMark, поэтому вы не увидите проблем с вашим устройством, если запустите одно из них. Samsung, по-видимому, знает об этой проблеме и расследует ее, хотя официально это еще не подтверждено. Дросселирование было замечено корейскими пользователями, которые опубликовали список из 10 000 приложений, которые затронуты. После того, как проблема была обнаружена, корейские форумы Samsung буквально взорвались жалобами пользователей на проблему. «Я заплатил много денег, чтобы купить спортивную машину, которая может развивать скорость до 300 км/ч, но из соображений безопасности я поставил для нее ограничение скорости, чтобы она могла развивать только 150 км/ч», — саркастически заметил один из пользователей.