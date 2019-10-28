Samsung определилась с дизайном Galaxy S11

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S11, который еще не был представлен официально. Утверждается, что компания Samsung окончательно определилась с дизайном и характеристиками грядущего флагмана, выбрав из нескольких прототипов один финальный образец. К сожалению, источник пока не приводит ни эскизов, ни рендеров, однако очевидно, что это дело времени. Ранее сообщалось, что главным изменением в Samsung Galaxy S11 станет принципиально новая камера, которая позволит смартфону тягаться в фотовозможностях с топовыми камерофонами Huawei.