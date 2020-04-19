Samsung оснастит 5G доступные смартфоны

На рынке смартфонов сейчас достаточно интересная ситуация, ведь вроде как есть уже 5G, есть некоторые технологии, которые работают с сотовыми сетями пятого поколения, есть пользователи, которым это нужно. Однако сама технология так никем и не используется, так как сотовые операторы пока что не готовы вкладывать столько денег в создание сети 5G, ведь владельцев таких смартфонов пока что очень мало. И в компании Samsung решили исправить ситуацию достаточно простым методом, который не требует практически никаких вложений. В компании просто приняли решение ставить модули 5G не только во флагманы, но и в более доступные смартфоны, которые будут более распространенными на рынке. Тогда и 5G будет более популярным у операторов.