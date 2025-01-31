Samsung отчиталась об успехах за 2024 год

Samsung завершила 2024 год с довольно приличными финансовыми результатами — выручка компании за период с октября по декабрь финансового года составила 52,1 миллиарда долларов что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Операционная прибыль за четвёртый квартал достигла 4,47 миллиарда долларов, увеличившись на 130% в годовом выражении. Годовая выручка Samsung за 2024 год составила 207 миллиардов долларов, превысив 178,3 миллиардов за предыдущий финансовый год. Это второй по величине показатель в истории компании, уступающий только рекордным 244 миллиардам в 2022 году. Соответственно, прибыль за год выросла в пять раз — до 22,5 миллиардов долларов, тогда как в 2023 году она составляла всего 4,5 миллиарда долларов.

Но несмотря на позитивные показатели компания не оправдала ожиданий рынка, что связано с низким спросом на её чипы для ИИ и персональных компьютеров. Высокоскоростные HBM-чипы Samsung, включая HBM3E, не получили сертификацию NVIDIA для использования в её ИИ-ускорителях, плюс на рынке DRAM и NAND-чипов усилилась конкуренция со стороны других крупных компаний. В результате полупроводниковый бизнес Samsung за четвёртый финансовый квартал принёс 20,68 миллиарда долларов выручки и всего 1,99 миллиарда долларов чистой прибыли. Мобильное подразделение Mobile eXperience, отвечающее за смартфоны, заработало 17,8 миллиардов долларов выручки и 1,45 миллиарда прибыли за четвёртый квартал, что ниже показателей 2023 года.
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