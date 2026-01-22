Samsung отдаст iPhone 18 свои лучшие дисплеи

Инсайдер из Китая утверждает, что компания Samsung станет поставщиком своих самых передовых OLED-панелей для линейки смартфонов iPhone 18, которые должны отправиться в релиз осенью текущего года. Сообщается, что эти дисплеи будут заметно ярче предшественников, при этом BOE, предыдущий поставщик гиганта из Купертино, испытывает серьёзные трудности с выполнением требований Apple по уровню яркости и качества финальных панелей, из-за чего производство панелей будет перенесено к Samsung и, возможно, частично к LG. Эта информация согласуется с недавними данными о том, что именно панели Samsung LTPO+ станут основой для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. В том же отчёте BOE вновь называют слабым звеном в цепочке поставок Apple, поскольку только Samsung и LG обладают технологиями, необходимыми для массового производства LTPO+ панелей.

Ожидается, что LTPO+ дисплеи будут не только ярче, но и позволят Apple разместить датчики Face ID под экраном, что потенциально даст возможность избавиться от выреза в дисплее. При этом будущие смартфоны Galaxy S26, по слухам, получат те же самые экраны, что и их предшественники. Это может означать, что Samsung на данный момент отдаёт свои лучшие дисплеи Apple, тогда как линейке Galaxy придётся довольствоваться менее продвинутыми решениями. Безусловно, обычный пользователей вряд ли заметит разницу между этими панелями, но всё равно интересно, что Samsung отдаёт конкуренту свои лучшие решения на данный момент.