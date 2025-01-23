Samsung отказалась от приложения Samsung Messages

Партнёрство компаний Samsung и Google привело к возникновению сервиса Galaxy AI, фактически отодвинув голосового помощника Bixby на второй план. А сегодня стало известно, что ещё одна служба южнокорейской компании постепенно отходит на второй план — приложение Samsung Messages больше не предустановлено на устройствах Galaxy S25. Позже компания объяснила, что прекращает поддержку своей платформы SMS и начнёт постепенную миграцию всех пользователей на Google Messages. «Благодаря тесному сотрудничеству между Google и Samsung мы приняли решение перевести все сервисы на платформу Google Messages и прекратить поддержку Samsung Messages. Приложение больше недоступно в Play Маркете, однако те, кто продолжает использовать Samsung Messages, могут это делать. Мы уверены, что дополнительные функции RCS в Google Messages обеспечивают улучшенный пользовательский опыт как для обмена сообщениями между устройствами на Android, так и для межплатформенной связи», — заявили представители компании.

Соответственно, загрузить приложение из Google Play теперь невозможно. Также стоит напомнить, что Google Messages предустанавливается на устройства Galaxy S21 и с августа прошлого года стало стандартным SMS-приложением, начиная с релиза складных моделей Z Fold6 и Z Flip6. И хотя шаг достаточно разумный, далеко не всем пользователям данное нововведение понравится. Всё же необходимо понимать, что переход между приложениями иногда даётся тяжело.