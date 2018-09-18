Samsung откажется от Galaxy J

Появилась довольно интересная информация о компании Samsung и ее планах на серию Galaxy J. Данная линейка является доступной и производитель обычно выпускает в ней свои недорогие смартфоны. Однако, пользователи со временем стали относиться к данной линейке слишком снисходительно. То есть, покупать бюджетник никто не хочет, хотя отдавать много денег за продвинутые линейки тоже вроде как желания нет. Теперь компания уберет с рынка Galaxy J и все смартфоны этой линейки перенесет в A-сегмент, просто сбавит цену. Получится умный ход, когда вы вроде покупаете смартфон среднего класса за адекватные деньги, хотя на деле это тот же продукт. Корейские маркетологи явно умеют работать головой, если они смогли до такого додуматься. Фактически на рынке ситуация не изменится, зато у пользователей будет доступный средний класс.