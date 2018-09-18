Samsung откажется от Galaxy J

2018-09-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Galaxy J; [180]
Появилась довольно интересная информация о компании Samsung и ее планах на серию Galaxy J. Данная линейка является доступной и производитель обычно выпускает в ней свои недорогие смартфоны. Однако, пользователи со временем стали относиться к данной линейке слишком снисходительно. То есть, покупать бюджетник никто не хочет, хотя отдавать много денег за продвинутые линейки тоже вроде как желания нет. Теперь компания уберет с рынка Galaxy J и все смартфоны этой линейки перенесет в A-сегмент, просто сбавит цену. Получится умный ход, когда вы вроде покупаете смартфон среднего класса за адекватные деньги, хотя на деле это тот же продукт. Корейские маркетологи явно умеют работать головой, если они смогли до такого додуматься. Фактически на рынке ситуация не изменится, зато у пользователей будет доступный средний класс.


Комментарии:
Обзор Creative Sound BlasterX G6. Лучшая...
Обзор Creative Sound BlasterX G6. ЛучшаяНе так давно мы проводили тестирование звуковой карты Creative Sound BlasterX AE-5, продемонстрировавшая ...
В России официально снизились цена на iP...
В России официально снизились цена на iPНе секрет, что с появлением новым моделей iPhone многие в серьез начали задумываться о приобретении новог...
Защищенный смартфон LG Q9 засветился в С...
Защищенный смартфон LG Q9 засветился в СВ базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) засветился смартфон с модельным номером LM-Q850FA. ...
Сломался iPhone? Обратись в сервисный це...
Сломался iPhone? Обратись в сервисный цеСегодня практически у доброй половины людей есть устройство от компании Apple, которые, к сожалению, рано...
Корпус Fractal Design Define R6 получил ...
Корпус Fractal Design Define R6 получил Шведская компания Fractal Design представила новую версию компьютерного корпуса Define R6, которая может ...
Xiaomi Mi 8 Youth Edition получит SoC Sn...
Xiaomi Mi 8 Youth Edition получит SoC SnУже завтра, 19 сентября, компания Xiaomi представит смартфон Mi 8 Youth Edition. Долгое время считалось, ...
Безрамочный Honor Magic 2 показался на ф...
Безрамочный Honor Magic 2 показался на фСетевые источники опубликовали живое фото смартфона Honor Magic 2, который еще не был представлен официал...
Объектив Sony FE 24mm F1.4 GM засветился...
Объектив Sony FE 24mm F1.4 GM засветилсяСетевые источники поделились фотографией, на которой, как утверждается, запечатлен объектив Sony FE 24mm ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Digma Plane 1573N 4G. Десятидюймовый планшет с S-IPSОбзор Digma Plane 1573N 4G. Десятидюймовый планшет с S-IPS
Обзор Thermaltake Iris Optical RGB (MO-IRS-WDOHBK-01). Недорогая игровая мышкаОбзор Thermaltake Iris Optical RGB (MO-IRS-WDOHBK-01). Недорогая игровая мышка
Обзор Street Storm CVR-N8520W.Двухканальный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Street Storm CVR-N8520W.Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор HARPER PB-0016 / 0017 / 0018. Яркие и эффективные внешние батарейки с 10000 мАчОбзор HARPER PB-0016 / 0017 / 0018. Яркие и эффективные внешние батарейки с 10000 мАч
Обзор HaoTian LC 30. Пылеводосос для промышленного примененияОбзор HaoTian LC 30. Пылеводосос для промышленного применения
Предварительный обзор Elephone Soldier. ...
Предварительный обзор Elephone Soldier. Защищенные смартфоны давно пользуются спросом среди пользователей. И речь не только о людях, которые рабо...
Обзор The Last DeadEnd. Для ценителей сю...
Обзор The Last DeadEnd. Для ценителей сюВсегда приятно играть в игры, которые были созданы отечественными разработчиками. Вроде мелочь, но всегда...
Предварительный обзор Huawei MateBook X ...
Предварительный обзор Huawei MateBook X Многие уверены в том, что на рынке ноутбуков помимо Apple MacBook больше ничего достойного нет и не будет...
Обзор Shadow of the Tomb Raider. Достойн...
Обзор Shadow of the Tomb Raider. ДостойнЯ являюсь большим фанатом Лары Крофт и перезапуск игровой вселенной в 2013 году стал для меня настоящим п...
Huawei представила свой первый ноутбук M...
Huawei представила свой первый ноутбук M13 сентября в Москве состоялась презентация первого ноутбука Huawei Matebook X, а также планшета Huawei M...
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень ст...
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень стНа современном рынке смартфонов полно разнообразных интересных новинок, которые стоят вашего внимания и м...
Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 предс...
Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 предс13 сентября в Москве состоялась российская презентация полнокадровых беззрекальных камер Nikon Z6 и Z7. В...
Предварительный обзор HyperX Alloy FPS R...
Предварительный обзор HyperX Alloy FPS RИгровая периферия перестала быть чем-то стандартным и привычным. Кто-то хочет себе клавиатуру с подсветко...
Обзор Marvel's Spider-Man. Восторг и нич...
Обзор Marvel's Spider-Man. Восторг и ничКогда разработчики из компании Sony объявили о разработке игры про Человека-Паука для PS4, у фанатов прос...
Пресс-тур 2018 по заводу Ford Sollers...
Пресс-тур 2018 по заводу Ford Sollers13 сентября 2018 г. в городе Елабуга компания Ford Sollers провела пресс-тур по своему заводу, представив...
Предварительный обзор iPhone XS и iPhone...
Предварительный обзор iPhone XS и iPhoneНа вчерашней презентации компании Apple было настолько скучно, насколько это вообще возможно. Нам показал...
Обзор Immortal: Unchained. Dark Souls с ...
Обзор Immortal: Unchained. Dark Souls с Я не являюсь большим приверженцем хардкорных игр, так как считаю, что в видеоигры мы заходим для развлече...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor