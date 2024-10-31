Samsung откажется от бренда Galaxy для флагманских смартфонов

В последнее время компания Samsung испытывает достаточно серьёзные проблемы на рынке смартфонов, потому что конкурировать с iPhone стало практически невозможно. Соответственно, руководство компании, по информации инсайдеров, приняло решение полностью изменить брендинг флагманских смартфонов. Стоит отметить, что начиная с 2009 года компания Samsung использовала брендинг Galaxy для своих топовых смартфонов, но теперь в рамках ребрендинга производитель планирует отказаться от данной серии и называть флагманские смартфоны совершенно иначе. На текущий момент специалисты, которые занимаются рынком смартфонов, не могут даже примерно сказать, какое будет новое название у грядущей серии флагманских гаджетов. Но сам по себе факт отказа от брендинга Galaxy является существенным шагом для производителя.

При этом многие аналитики сомневаются, что просто смена названия может как-то повлиять на объёмы продаж. Всё же на текущий момент потенциальные покупатели обращают внимание больше на производительность процессора, возможность работы с искусственным интеллектом, на качество камеры и прочие бонусы. Если же компания Samsung будет выпускать абсолютно те же смартфоны, только изменив название, то пользователи, с огромной долей вероятности, в магазины, не побегут. Так что остаётся лишь надеяться, что помимо названия компания решит сделать ещё какие-то апдейты. Например, в области основной системы камер, оперативной или встроенной памяти.