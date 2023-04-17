Samsung откажется от поиска Google

В будущем смартфоны Samsung Galaxy будут предлагать поисковую систему Bing в качестве поисковой системы по умолчанию вместо Google, что, безусловно, очень важная новость для рынка. В марте 2023 года Samsung сообщила Google о том, что она рассматривает возможность использования Bing от Microsoft в качестве поисковой системы по умолчанию. Конечно же, это не пройдёт незамеченным для Google, учитывая, что мы видели Google в качестве поисковой системы по умолчанию на телефонах Samsung так долго, как мы себя помним. Более того, если верить изданию The New York Times, журналисты которой получили внутреннюю переписку Google, поисковой гигант буквально находится в режиме паники, и не только потому, что он на грани потери огромных денег, но и потому, что если Samsung откажется от Google из-за отсутствия AI в его поиске, что остановит Apple от того же самого?

Эта ситуация заставила Google работать на износ, так как компания начала планировать функции на основе AI, которые будут интегрированы в Google Search. Впрочем, это всё займёт какое-то время, тогда как Bing уже работает на базе искусственного интеллекта и куда лучше справляется с поставленными задачами, а значит, если Samsung уже задумала работать в этом направлении, то производитель точно откажется от поиска Google. И это не самом деле очень важная новость — теперь другие компании тоже могут отказаться от Google в пользу более удобного поиска от Microsoft и тем самым уничтожать поискового гиганта.