Samsung открыла бронь на предзаказ смартфона Samsung Galaxy Note 20

Samsung собирается выпустить свой Galaxy Note 20 5 августа на мероприятии Unpacked 2020. Потенциально компания готовит не только смартфон, но еще и умные часы, наушники и многое другое. Компания решила сделать хитрый ход, открыв бронь на предзаказ смартфона Samsung Galaxy Note 20. Это обеспечивает покупателю место для предварительного заказа. Цифровой купон будет выслан на электронную почту покупателя. Бронь продлиться до 4 августа. После официального представления смартфона, компания запустит предварительный заказ на свою новинку.

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