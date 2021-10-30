Samsung откроет предзаказы на Galaxy S22 в середине февраля

Серия флагманских смартфонов Galaxy S22 сейчас часто появляется в новостях, а последний отчет об этих телефонах раскрывает график их предзаказа. Согласно источникам издания Front Page Tech, предстоящая серия смартфонов Samsung Galaxy S22 будет доступна для предзаказа на шестой неделе 2022 года. Это означает, что покупатели получат доступ к оформлению предварительного заказа на смартфон примерно в феврале следующего года, что сходится с ранее утекшей информацией о релизе смартфона в конце февраля. График предварительного заказа, раскрытый инсайдером, касается только рынка США, так как это первая страна, в которой стартуют продажи нового флагманского смартфона. Но, в любом случае, поскольку Samsung известна тем, что принимает предварительные заказы сразу в нескольких регионах, сроки оформления предварительных заказов должны быть применимы и к другим странам первой волны.

Первоначально сообщалось, что серия смартфонов Galaxy S22 будет запущена в январе, но потом инсайдеры заявили, что из-за текущего дефицита микрочипов производитель всё же решил перенести релиз своего устройства на более поздний период. С другой стороны, несколько источников предположили, что Galaxy S21 FE будет официально представлен в начале января. Это вполне логично, ведь изначально ожидалось, что Galaxy S21 FE будет выпущен вместе с Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, но этого так и не произошло. Возможно, производитель ещё изменит свои планы, но ждать релиза нового флагмана точно стоит в начале 2022 года.