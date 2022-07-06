Samsung отлично продает Galaxy S22 Ultra

Samsung наблюдает тенденцию к снижению с тех пор, как в релиз отправился смартфон Galaxy Note 8, который был продан тиражом более 10 миллионов единиц в первый год. Последняя серия Galaxy Note 20 достигла всего 7,5 миллионов единиц. Глядя только на цифры, можно с уверенностью сказать, что Galaxy S22 Ultra работает действительно хорошо, и Samsung фактически возвращается к той же славе, что и в 2017 году, однако на этот раз есть дополнительные последствия, которые могут препятствовали общим продажам в будущем — у этого смартфона есть всё, а значит, никто не купит следующее поколение. Несмотря на изменение ландшафта смартфонов и индустрии в целом, Galaxy S22 Ultra по-прежнему работает адекватно и, безусловно, является лучшим телефоном, который вы можете купить в 2022 году, особенно если вы искали что-то, что дает точное ощущение, что вы получить из серии Galaxy Note.