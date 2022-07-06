Samsung отлично продает Galaxy S22 Ultra

Неудивительно, что за последние пару лет у Samsung наблюдалось некоторое падение продаж, особенно серии Galaxy S — никаких кардинальных изменений или улучшений в смартфонах компания не продемонстрировала, что, безусловно, многих потенциальных покупателей огорчило. Тем не менее, с серией Galaxy S22 компания надеялась изменить ситуацию, и похоже, что Galaxy S22 Ultra — это козырь в рукаве производителя, поскольку телефон продается очень хорошо. Согласно сообщению информационного издания Ice Universe на Weibo, Samsung прогнозирует, что годовой объем продаж Galaxy S22 Ultra составит около 10,9 миллиона единиц. По сравнению с прошлыми годами, это определенно скачок популярности и спроса.

Samsung наблюдает тенденцию к снижению с тех пор, как в релиз отправился смартфон Galaxy Note 8, который был продан тиражом более 10 миллионов единиц в первый год. Последняя серия Galaxy Note 20 достигла всего 7,5 миллионов единиц. Глядя только на цифры, можно с уверенностью сказать, что Galaxy S22 Ultra работает действительно хорошо, и Samsung фактически возвращается к той же славе, что и в 2017 году, однако на этот раз есть дополнительные последствия, которые могут препятствовали общим продажам в будущем — у этого смартфона есть всё, а значит, никто не купит следующее поколение. Несмотря на изменение ландшафта смартфонов и индустрии в целом, Galaxy S22 Ultra по-прежнему работает адекватно и, безусловно, является лучшим телефоном, который вы можете купить в 2022 году, особенно если вы искали что-то, что дает точное ощущение, что вы получить из серии Galaxy Note.