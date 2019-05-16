Samsung отправит Galaxy Fold в релиз

Некоторое время назад компания Samsung официально представила смартфон Galaxy Fold, который оказался, мягко скажем, нерабочим. Его обещали отправить в продажу уже в апреле, но потом оказалось, что гаджет имеет ряд технических неполадок и релиз был отложен на неопределенный срок. Конечно, пользователям данная ситуация не очень понравилась, ведь они ожидали более интересного развития событий. Теперь же появилась информация о том, что компания Samsung уже исправила все недочеты и теперь планирует отправить гаджет в продажу уже совсем скоро, буквально в июне. Видимо, технические неисправности были решены и теперь гаджет готов покорять мир высоких технологий. Но, говорить об этом пока что рано — устройство еще не продают.