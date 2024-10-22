Samsung передумала выпускать доступный Galaxy Z Fold6

«Мы не рассматриваем Galaxy Z Fold Special Edition как премиум-продукт — это устройство выпущено для расширения выбора потенциального покупателя и вы можете выбрать модель по своему вкусу. На данный момент у нас нет планов выпускать отдельное устройство с более низкой ценой», — заявил представитель Samsung Electronics. Это не значит, что Samsung вовсе не рассматривала возможность выпуска более дешёвого Z Fold, нет. Просто производитель, видимо, заметил повышенный спрос на достаточно дорогое устройство, после чего принял решение просто не выпускать доступную модель, которая, теоретически, могла бы сильно ударить по продажам дорогостоящей версии. Это важный момент, который обязательно стоит учитывать, потому что бюджетный складной гаджет мог бы очень сильно навредить флагманам.