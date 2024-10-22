Samsung передумала выпускать доступный Galaxy Z Fold6

Компания Samsung буквально вчера представила свой новый складной смартфон под названием Z Fold Special Edition (улучшенную версию Z Fold6 с увеличенными дисплеями, более элегантным дизайном и основной камерой на 200 Мп), а в сети уже говорят про следующий гаджет производителя, который, возможно, представят в ближайшем будущем. Суть в том, что в течение нескольких месяцев на просторах интернета ходили слухи о том, что Samsung готовит более доступный складной смартфон в стиле книги, но, похоже, таких планов у компании больше нет. По данным издания Sammobile, которое ссылается на анонимного представителя Samsung, компания не собирается выпускать более дешёвую версию Galaxy Z Fold.

«Мы не рассматриваем Galaxy Z Fold Special Edition как премиум-продукт — это устройство выпущено для расширения выбора потенциального покупателя и вы можете выбрать модель по своему вкусу. На данный момент у нас нет планов выпускать отдельное устройство с более низкой ценой», — заявил представитель Samsung Electronics. Это не значит, что Samsung вовсе не рассматривала возможность выпуска более дешёвого Z Fold, нет. Просто производитель, видимо, заметил повышенный спрос на достаточно дорогое устройство, после чего принял решение просто не выпускать доступную модель, которая, теоретически, могла бы сильно ударить по продажам дорогостоящей версии. Это важный момент, который обязательно стоит учитывать, потому что бюджетный складной гаджет мог бы очень сильно навредить флагманам.
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