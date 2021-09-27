Samsung переименовала Note в S22 Ultra

Не расстраивайтесь, что Samsung передала Galaxy Note в 2021 году — вы можете получить свой телефон со стилусом в ближайшее время. Известный инсайдер и аналитик OnLeaks поделился рендерами с изданием 91Mobiles, которые, как сообщается, демонстрируют дизайн телефонов Galaxy S22 в следующем году, включая модель Ultra, нацеленную непосредственно на поклонников Note. По сути, это было бы продолжением Galaxy Note 20 со слотом для S-Pen и менее закругленными углами. Также будет четвертая камера, которую вы даже не видели на S21 Ultra, хотя неясно, какие функции вы получите. Однако другие модели не будут такими уж захватывающими. Если быть точным, рендеры предполагают, что S22 и S22+ (возможно, под маркой S22 Pro) не будут радикально отличаться от S21 в плане дизайна корпуса.

На тыльной стороне смартфона расположена лишь немного улучшенная система камер, тогда как сама панель осталась той же формы. Собственно, большая часть обновлений находятся в камере. Ходят слухи, что обычные модели S22 будут использовать 50-мегапиксельную основную камеру (вместо 12-мегапиксельной) и получат чип Snapdragon следующего поколения Qualcomm или аналог Exynos от Samsung. Кроме того, неизвестно, когда Samsung запустит линейку S22 — в этом году компания представила S21 в январе. Если компания повторит эту же схему, энтузиастам Note, возможно, придется подождать всего на несколько месяцев больше, чем обычно, чтобы получить своё огромное устройство со стилусом в корпусе.