Samsung переименовала Note в S22 Ultra

Не расстраивайтесь, что Samsung передала Galaxy Note в 2021 году — вы можете получить свой телефон со стилусом в ближайшее время. Известный инсайдер и аналитик OnLeaks поделился рендерами с изданием 91Mobiles, которые, как сообщается, демонстрируют дизайн телефонов Galaxy S22 в следующем году, включая модель Ultra, нацеленную непосредственно на поклонников Note. По сути, это было бы продолжением Galaxy Note 20 со слотом для S-Pen и менее закругленными углами. Также будет четвертая камера, которую вы даже не видели на S21 Ultra, хотя неясно, какие функции вы получите. Однако другие модели не будут такими уж захватывающими. Если быть точным, рендеры предполагают, что S22 и S22+ (возможно, под маркой S22 Pro) не будут радикально отличаться от S21 в плане дизайна корпуса.

На тыльной стороне смартфона расположена лишь немного улучшенная система камер, тогда как сама панель осталась той же формы. Собственно, большая часть обновлений находятся в камере. Ходят слухи, что обычные модели S22 будут использовать 50-мегапиксельную основную камеру (вместо 12-мегапиксельной) и получат чип Snapdragon следующего поколения Qualcomm или аналог Exynos от Samsung. Кроме того, неизвестно, когда Samsung запустит линейку S22 — в этом году компания представила S21 в январе. Если компания повторит эту же схему, энтузиастам Note, возможно, придется подождать всего на несколько месяцев больше, чем обычно, чтобы получить своё огромное устройство со стилусом в корпусе.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy M52 5G засветился на официальном сайте...
Samsung Galaxy M52 5G засветился на официальном сайтеНа официальном сайте Samsung в разделе технической поддержки появилось упоминание смартфона Samsung Galax...
ФАС подала иск на Apple...
ФАС подала иск на AppleФедеральная антимонопольная служба вновь решила подавать иск против компании Apple, так как та по мнению ...
В сети появились рендеры игрового смартфона OPPO...
В сети появились рендеры игрового смартфона OPPOOPPO может выйти на рынок игровых смартфонов в ближайшем будущем. Причина, по которой появился данный слу...
Финальный дизайн iPhone 13 Pro показали на фото...
Финальный дизайн iPhone 13 Pro показали на фотоВ сети появились фотографии макета смартфона iPhone 13 Pro, официальный релиз которого ожидается 14 сентя...
Huawei nova 6 обновили до финальной версии HarmonyOS 2.0 ...
Huawei nova 6 обновили до финальной версии HarmonyOS 2.0 После почти двухмесячного бета-тестирования компания Huawei выпустила финальную версию HarmonyOS 2.0 для ...
В DxOMark оценили камеру смартфона Realme GT Neo...
В DxOMark оценили камеру смартфона Realme GT NeoСпециалисты авторитетной лаборатории DxOMark протестировали основную камеру геймерского смартфона Realme ...
ZTE Axon 30 5G с подэкранной камерой появился в продаже...
ZTE Axon 30 5G с подэкранной камерой появился в продажеКомпания ZTE дала старт продажам смартфона ZTE Axon 30 5G, главной особенностью которого стала подэкранна...
Huawei продает подержанные смартфоны в официальном магазине...
Huawei продает подержанные смартфоны в официальном магазинеHuawei только что официально начала продавать подержанные смартфоны в Китае — эти сертифицированные бывши...
Обзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFCОбзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFC
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Сравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьникаОбзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьника
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor