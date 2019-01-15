Samsung перенесла выход Android 9.0 Pie для Galaxy Note9

В самом начале января компания Samsung начала распространять финальную стабильную версию оболочки One UI на базе ОС Android 9.0 Pie для топового смартфона Samsung Galaxy Note9. Сегодня оказалось, что это был всего лишь тестовый релиз, ориентированный на небольшое количество пользователей из Германии. Сегодня должен был состояться глобальный запуск обновления, но его внезапно перенесли на 1 февраля. По словам источников, причиной стали найденные в последний момент ошибки, которые нужно исправить. Напомним, что сейчас Android 9.0 Pie доступен для флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Samsung Galaxy Note 9 оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с соотношение сторон 18,5:9 и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, чипсетами Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845 в зависимости от региона, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с беспроводной зарядкой, сканером отпечатков пальцев, защитой от влаги и пыли на уровне IP68, обновленным стилусом S Pen, а также операционной системой Android 8.1 Oreo.