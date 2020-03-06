Samsung переносит заводы во Вьетнам

Коронавирус сильно ударил по производственным мощностям многих крупных компаний, что вылилось в упадке производительности. Некоторые заводы полностью заморожены, некоторые работают лишь частично, а некоторые планируют открывать лишь в начале осени. Естественно, крупным производителям нужно как-то с этим бороться, ведь простой означает сильное падение прибыли для любого бренда. И в Samsung решили, что пора переносить производство во Вьетнам, дабы там запустить свои заводы и выпускать продукцию в нужном объеме. Там коронавирус пока что не найден в таких масштабах, так что пользователи будут получать свои смартфоны и планшеты вовремя. Хотя, конечно, перенести целые заводы достаточно тяжело и дорого, не говоря уже о других расходах.