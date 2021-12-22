Samsung переведёт свои смартфоны на новую ОС

В мае инсайдер сообщил, что в будущем Samsung может перейти на операционную систему Google Fuchsia — в то время не было ясно, планирует ли южнокорейский гигант использовать платформу в качестве операционной системы для своих смартфонов. А сегодня аналитик Дохён Ким сказал, что Samsung готовится попрощаться с Android и заменить его на Fuchsia. Он добавляют, что это, вероятно, займет несколько лет, но для столь крупной компании это не проблема. Стоит напомнить, что Google работает над операционной системой Fuchsia с открытым исходным кодом как минимум с 2016 года, и в конце мая умный дисплей Nest Hub первого поколения стал первым продуктом, получившим обновление для данной платформы.

ОС предназначена для широкого спектра устройств и предлагает множество преимуществ по сравнению с Android, например, простоту обновления. Согласно отчету Bloomberg за 2018 год, Google рассматривал возможность переноса устройств Android и Chrome, включая смартфоны Pixel, на Fuchsia. В то время цель заключалась в том, чтобы добиться этого в течение следующих пяти лет. В 2019 году Хироши Локхаймер из Google указал, что умный дом стал лишь отправной точкой для новой платформы. Участие Samsung в этой ОС стало очевидным, когда некоторое время назад компания начала вносить свой вклад в ее разработку. А теперь компания, по-видимому, также создала команду Fuchsia Devices и готовится перенести операционную систему на устройства, которые ранее работали под управлением операционной системы Android.