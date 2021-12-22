Samsung переведёт свои смартфоны на новую ОС

ОС предназначена для широкого спектра устройств и предлагает множество преимуществ по сравнению с Android, например, простоту обновления. Согласно отчету Bloomberg за 2018 год, Google рассматривал возможность переноса устройств Android и Chrome, включая смартфоны Pixel, на Fuchsia. В то время цель заключалась в том, чтобы добиться этого в течение следующих пяти лет. В 2019 году Хироши Локхаймер из Google указал, что умный дом стал лишь отправной точкой для новой платформы. Участие Samsung в этой ОС стало очевидным, когда некоторое время назад компания начала вносить свой вклад в ее разработку. А теперь компания, по-видимому, также создала команду Fuchsia Devices и готовится перенести операционную систему на устройства, которые ранее работали под управлением операционной системы Android.