Samsung пытается перехватить производство чипов у TSMC

Ожидается, что в следующем месяце TSMC начнёт массовое производство своего 3-нанометрового техпроцесса, и Samsung воспользуется возможностью сократить свои потери, пытаясь увеличить производство 4-нанометровых чипов. Чтобы сделать это возможным, в одном отчете утверждается, что корейский производитель намерен инвестировать около 3,8 миллиарда долларов в свои предприятия. Поскольку Samsung уже поставляет клиентам 3-нм чипы GAA в ограниченном количестве, возможно, сейчас самое подходящее время для увеличения производства 4-нм и возвращения потерянной клиентуры. По данным Economic News Daily, инвестиции составляют 5 триллионов вон, и, как сообщается, с помощью этой инъекции Samsung попытается перехватить заказы у TSMC, переданные последней Qualcomm, Supermicro, Huida и другими громкими именами.

Производитель стремится увеличить производство пластин до 20 000 в месяц в четвертом квартале этого года, но прошлые неэффективные решения компании, возможно, уже нанесли внушительный ущерб. Например, Qualcomm, которая выпустила Snapdragon 8 Gen 1 по 4-нм техпроцессу Samsung, теперь придерживается TSMC как для Snapdragon 8 Plus Gen 1, так и для грядущего Snapdragon 8 Gen 2. Единственным спасением для Samsung будет предложение более низкой цены Qualcomm для массового производства будущих чипсетов, и это решение также может быть авантюрой, учитывая, что литейный цех TSMC уже показал положительные результаты. Пока что Google, похоже, придерживается Samsung в массовом производстве Tensor SoC второго поколения по 4-нм техпроцессу. К сожалению, смартфонов рекламный гигант отгружает значительно меньше, чем устройств на базе чипсетов Snapdragon.