Samsung пытается перехватить производство чипов у TSMC

Производитель стремится увеличить производство пластин до 20 000 в месяц в четвертом квартале этого года, но прошлые неэффективные решения компании, возможно, уже нанесли внушительный ущерб. Например, Qualcomm, которая выпустила Snapdragon 8 Gen 1 по 4-нм техпроцессу Samsung, теперь придерживается TSMC как для Snapdragon 8 Plus Gen 1, так и для грядущего Snapdragon 8 Gen 2. Единственным спасением для Samsung будет предложение более низкой цены Qualcomm для массового производства будущих чипсетов, и это решение также может быть авантюрой, учитывая, что литейный цех TSMC уже показал положительные результаты. Пока что Google, похоже, придерживается Samsung в массовом производстве Tensor SoC второго поколения по 4-нм техпроцессу. К сожалению, смартфонов рекламный гигант отгружает значительно меньше, чем устройств на базе чипсетов Snapdragon.