Samsung планирует очень минорно обновить Galaxy S24 Ultra

Сегодня сразу несколько достаточно достоверных источников сообщили, что с точки зрения спецификаций камеры Galaxy S24 Ultra, с огромной долей вероятности, будет крайне незначительным обновлением по сравнению с Galaxy S23 Ultra. Дело в том, что появились слухи о том, что Samsung намеревается использовать тот же 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP2 для флагмана следующего года без каких-либо серьёзных изменений в конструкции и конфигурации устройства. Более того, инсайдеры считают, что корейский гигант планирует в ближайшем будущем не вносить изменений в свою зум-камеру, потому что она и так лучше всех остальных решений на рынке. Соответственно, западные издания считают, что смартфон Galaxy S24 Ultra не получит обновление 5-кратного оптического зума.

Это означает, что флагман следующего года сохранит 3-кратный оптический зум на камере с разрешением 10 мегапикселей, чего в целом достаточно для тех сценариев, в которых смартфон планируется использовать. Впрочем, хотя Galaxy S24 Ultra оставит ту же систему камер с теми же линзами, это вовсе не значит, что продукт будет снимать в конечном итоге так же, как снимает текущий флагман — софтверная часть за год явно была доработана и улучшена. С другой стороны, в интересах Samsung немного увеличить максимальный уровень зума на Galaxy S24 Ultra, поскольку позже в этом году он будет конкурировать с iPhone 15 Pro Max, который, вероятно, получит куда более мощное решение для телеобъектива и сможет привлечь этим потенциальных покупателей.
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