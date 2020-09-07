Samsung планирует продать 300 миллионов смартфонов

На рынке смартфонов произошли заметные изменения, так как компания Huawei, которая длительное время побеждала всех и вся, теперь проигрывает позиции из-за санкций. Более того, некоторые крупные производители тоже начали сдавать свои позиции из-за различных факторов, так что в компании Samsung приняли решение вырваться вперед и за 2021 год продать всего 300 миллионов смартфонов. Это достаточно серьезный план, ведь ранее производитель пусть и показывал достаточно хороший уровень продаж, но добраться до такой цифры ему не удавалось. Вероятно, ставка делается в первую очередь на относительно доступные смартфоны, которые отлично работают и продаются тоже просто шикарно. Ожидаем полноценного релиза свежих новинок компании.

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