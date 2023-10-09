Samsung планирует сделать Galaxy S24 ИИ-смартфоном

Инсайдеры уверенно заявляют, что в январе компания Samsung официально представит флагманский смартфон Galaxy S24, который продемонстрирует пользователям то, куда двигается рынок современных смартфонов в целом. Всё дело в том, что инсайдеры заявляют, что новые смартфоны будут обладать множеством возможностей на базе искусственного интеллекта. Например, в рамках презентации процессора Exynos 2400 компания Samsung явно сделала акцент на том, что новый процессор предоставляет значительно более высокую производительность в области работы искусственного интеллекта по сравнению с более старыми процессорами. А теперь появились новости о том, что One UI 6.1 получит несколько функций, работающих на искусственном интеллекте, включая новый голосовой помощник, который будет лучше, чем Bixby.

Более того, поставщик секретной информации считает, что Galaxy S24 будет представлен как смартфон с искусственным интеллектом и производитель будет делать акцент не на производительности процессора, мощной камере или каких-либо ещё дополнительных преимуществах. Упор будут делать на различных функциях вроде редактирования фотографий, генерировании изображений или даже видео, управлять настройками, сетью и многими другими параметрами. То есть теперь производители попытаются надавить на сегмент искусственного интеллекта и посмотреть на то, как пользователи отреагируют на данное нововведение. Возможно, это будет новая тема для маркетинга.
Nothing Phone 2 засветился на фото …
В сети появились качественные фотографии и подробности о характеристиках смартфона Nothing Phone 2, котор…
Nothing Phone (2) испытали на прочность …
Популярный видеоблогер JerryRigEverything опубликовали новое видео, главным героем которого стал смартфо…
vivo X100 Pro будет поддерживать спутниковую связь…
Текстовые сообщения, которые можно отправлять со смартфона благодаря технологии спутниковой связи, являют…
OnePlus Ace 2 Pro по-прежнему лидер рейтинга AnTuTu…
В прошлом месяце смартфон OnePlus Ace 2 Pro с ходу дебютировал лидером рейтинга самых производительных см…
Xiaomi подтвердила выход Poco M6 Pro 5G …
Компания Xiaomi подтвердила скорый релиз смартфона POCO M6 Pro 5G, который получит привычный дизайн с кру…
iPhone 16 не получит процессор с индексом Pro…
В этом году компания Apple официально представила новую линейку смартфонов, во флагманских моделях которо…
Смартфон Redmi Note 13 Pro+ появился в продаже …
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Redmi Note 13 Pro+, который оценен в 275 долларов…
Глобальную версию Honor Magic V2 выпустят в Европе …
Компания Honor объявила, что европейская презентация складного смартфона Magic V2 пройдет в рамках выстав…
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor