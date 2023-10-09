Samsung планирует сделать Galaxy S24 ИИ-смартфоном

Инсайдеры уверенно заявляют, что в январе компания Samsung официально представит флагманский смартфон Galaxy S24, который продемонстрирует пользователям то, куда двигается рынок современных смартфонов в целом. Всё дело в том, что инсайдеры заявляют, что новые смартфоны будут обладать множеством возможностей на базе искусственного интеллекта. Например, в рамках презентации процессора Exynos 2400 компания Samsung явно сделала акцент на том, что новый процессор предоставляет значительно более высокую производительность в области работы искусственного интеллекта по сравнению с более старыми процессорами. А теперь появились новости о том, что One UI 6.1 получит несколько функций, работающих на искусственном интеллекте, включая новый голосовой помощник, который будет лучше, чем Bixby.

Более того, поставщик секретной информации считает, что Galaxy S24 будет представлен как смартфон с искусственным интеллектом и производитель будет делать акцент не на производительности процессора, мощной камере или каких-либо ещё дополнительных преимуществах. Упор будут делать на различных функциях вроде редактирования фотографий, генерировании изображений или даже видео, управлять настройками, сетью и многими другими параметрами. То есть теперь производители попытаются надавить на сегмент искусственного интеллекта и посмотреть на то, как пользователи отреагируют на данное нововведение. Возможно, это будет новая тема для маркетинга.